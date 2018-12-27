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Van ve Bingöl'de eğitime kar engeli

Van'ın Başkale ilçesi ile Bingöl'ün merkez ve 6 ilçesinde yarın okullar tatil olacak.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 17:48..
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Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Van ve Bingöl'de eğitime kar engeli

EĞİTİME KAR ARASI

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da bugün ve yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Van ve Bingöl'de eğitime kar engeli

20 KÖYÜN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme ve 11 ekiple çalışmalar sürüyor.

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