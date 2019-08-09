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Van’a 3 yeni dedektör köpek

Narkotik suçlarla mücadelede birçok başarılı operasyona imza atan Oscar, Kara ve Narko isimli köpekler, idarecileriyle birlikte tayin oldukları Van’da göreve başladı.

İHA | 09.08.2019 - 18:48..
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İstanbul, İzmir ve Muğla’da narkotik suçlarla mücadelede aktif görev alan Oscar, Kara ve Narko isimli dedektör köpekler, şark görevleri dolayısıyla idarecileriyle birlikte Van’a geldi.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezinde (KEM) eğitimlerine başlayan dedektör köpekler, uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyecek.

Uyuşturucu sevkiyatının en önemli kritik noktalarından biri olan Van’da güvenlik güçleri birçok başarılı operasyona imza atarken, en büyük yardımcıları ise özel eğitimli köpekler oluyor. Van KEM’de idarecileri tarafından formda kalmaları için eğitimlerini sürdüren köpekler, Van’da zehir tacirlerine göz açtırmamak için hazırlanıyor.

Van’a 3 yeni dedektör köpek

GÖREVE BAŞLADILAR

İHA muhabirine konuşan ‘Narko’ isimli köpeğin idarecisi, hassas burunlu köpeklerle İzmir’de güzel işler başardıklarını belirtti. Narko ile birlikte Van’a yeni tayin olduklarını ve buradaki çalışmalarına başladıklarını ifade eden idareci, Van’da da güzel işlere imza atacaklarını söyledi. İki aylık olan Narko ile iki aylık bir süredir beraber olduklarını dile getiren idareci, aktif olarak göreve başladıklarını ifade etti.

İstanbul’dan gelerek Van’daki şark görevine başlayan ‘Kara’ isimli köpeğin idarecisi ise, 2014 yılından bu yana ‘Kara’ ile görev yaptıklarını belirtti. Kara’yla beraber tayinlerinin Van’a çıktığına dikkat çeken idareci, İstanbul’daki başarılı operasyonlardan sonra Van’da da başarılı operasyonlara imza atacaklarını kaydetti.

Van’a 3 yeni dedektör köpek

Van’a 3 yeni dedektör köpek

Van’a 3 yeni dedektör köpek

Van’a 3 yeni dedektör köpek

Van’a 3 yeni dedektör köpek

Van’a 3 yeni dedektör köpek

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