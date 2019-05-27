Van'a 50 fabrika açılacak

Van'da, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesinde imar çalışmalarına başlandı.

300 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULUYOR

Van'da ekonomik canlılığı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

BAKANLIK 16 MİLYON LİRA KAYNAK GÖNDERDİ

DAKA, bunun üzerine yeni yatırımcıların yer talebini karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5. etapta 100 hektarlık alana Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırladığı projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sundu. Bakanlık, onay verdiği proje için Van'a 16 milyon lira kaynak gönderdi.

1 AY İÇERİSİNDE İHALE SÜRECİ TAMAMLANACAK

100 hektarlık alana kurulacak yeni Tekstilkent için imar çalışmalarını başlatan DAKA, bir ay içinde ihale sürecini tamamlayarak firmalara yer tahsisi yapmayı hedefliyor.

50 FABRİKA, 15 BİN İSTİHDAM

Tekstilkent ve OSB'de ihtiyaç duyulacak malzemelerin satışının yapıldığı iş yerleri, kafe, restoran, kreş, OSB'deki firmalara hizmet verecek resmi kurum ve kuruluşların ofisleri ile yaklaşık 50 fabrika binasının bulunacağı projeyle Van'da yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, yatırım yapmak için yer talebinde bulunan birçok yatırımcının talebine kayıtsız kalmayarak Tekstil OSB projesini hazırladıklarını söyledi.

BAKAN VARANK İMZAYI ATTI

Bunun için Van Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100 hektarlık alanın "Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB" projesi için hazırlandığını kaydeden Güray, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle projenin sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

UZAK DOĞU'YLA REKABET

Türkiye'nin dünyada tekstil sektörüne yön veren ülkelerden biri olduğunun altını çizen Güray, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir Uzak Doğu gerçeği var, bununla rekabet edebilmek tamamen maliyete bağlı. Tekstil, emek yoğun bir sektör. Bu anlamda 6. bölge teşvikleri yatırımcılara can suyu oldu. Maliyetleri düşürmek için firmalardan bölgemize yoğun ilgi var. Önümüzdeki yıllarda bu talebin artacağına inanıyorum. Ülkemizin dövizle ilgili yaşadığı gelişmeler ekonomide negatif görünse de ihracat yapan firmalar için pozitif. Bunun başında tekstil geliyor. Bütün piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen Tekstilkent'te yoğunluk devam ediyor. Bunun bölgemize fayda sağlayacağına inanıyorum."