Van'da 1 asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamada "Van’da, 22 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen bir araç kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.

BUZLANMA NEDENİYLE ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza akşam saatlerinde Çaldıran- Doğubeyazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi civarında meydana geldi.

Devriye görevi yapan askeri aracın sürücüsü, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada Teğmen Muhammed Can Sevim ile 3 asker yaralandı.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Yaralı askerler olay yerine giden ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Teğmen Muhammed Can Sevim hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 3 askerin ise tedavisi ise sürüyor.

3 AY ÖNCE ATANMIŞTI

28 yaşındaki Sevim'in, 3 ay önce Tuzla Askeri Akademisi'nde mezun olduğu ve ilk görev yeri olan Çaldıran jandarma Komutanlığı'na atandığı belirtildi.

EŞİ 5 AYLIK HAMİLEYDİ

Şehit Sevim'in 6 ay önce evlendiği ve eşinin de 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehidin acı haberi yetkililerce Aydın Nazilli'de yaşayan ailesine ve eşine ulaştırıldı.

Bu sırada ambulanslar evlerin önünde hazır bekletildi.

Şehit haberini alan Baba Cahit Sevim ile Anne Semra Sevim'i yetkililer sakinleştirdi. Fenalık geçiren acılı eşi ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak gözlem altına alındı.

Şehit Muhammed Can Sevim, bugün Nazilli'de ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle ebediyete uğurlanacak.