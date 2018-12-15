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Van'da 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Van’ın Özalp ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 kilo 450 gram esrar bulundu.

İHA | 15.12.2018 - 11:27..
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Özalp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezi önünde bekleyen F.Y.N., E.O., L.P. ve F.N. isimli 4 şahsın durumundan şüphelenilmesi üzerine, üst araması yaptı.

1 KİLO 450 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların yapılan üst aramalarında, toplam 1 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan, E.O., L.P. ve F.N. isimli 3 şüpheli Cumhuriyet Savcılığınca serbest kalırken, F.Y.N. ise tutuklandı.

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