taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6769
Euro
6.2775
Altın
1541.58
Borsa
100666.02
Gram Altın
281.82

Van'da 1 kilo eroin ele geçirildi

Gevaş ilçesinde narkotik köpeği 'Cesur'un katıldığı operasyonda 1 kilo 123 gram eroin yakalandı.

İHA | 05.09.2019 - 11:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

fa

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

1 KİLO 123 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada uyuşturucu madde arama köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine, otobüste seyahat eden yolcunun çantası ve oturduğu koltuğun içerisine gizlenmiş vaziyette 4 paket halinde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

340
Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın

Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın

264
Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

283
Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

146
Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

125
Tatil için ülkelerine dönen Suriyelilere Almanya'dan uyarı

Tatil için ülkelerine dönen Suriyelilere Almanya'dan uyarı

130
Muhammed Mursi'nin oğlu da babasının kaderini paylaştı

Muhammed Mursi'nin oğlu da babasının kaderini paylaştı

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir