Van'da 1 kilo eroin ele geçirildi

1 Hindistan’da kırmızı alarm Mumbai ve çevresinde, meydana gelen sürekli ve şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verdi.

2 Kadın hasta hemcinsi doktoru antibiyotik için darbetti Tekirdağ'da bulunan sağlık ocağındaki aile hekimine iki gün boyunca antibiyotik yazması için ısrar eden kadın hasta, istediğini alamayınca şiddet uyguladı. Polis ekipleri, kaçan hastayı arıyor.

3 Sony Xperia 2'nin bazı özellikleri belli oldu Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu Xperia 2'nin, ortaya çıkan bazı özelliklerine göz atıyoruz.

4 Çocuğuna içki içirilen baba konuştu Boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları gören baba, "Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum" dedi.

5 İhracata yönelik 5 yatırıma 14 milyar liralık teşvik Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 4 ilde desteklenmesine karar verilen 5 yatırıma ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6 Brad Pitt: Tedavi gördüm Brad Pitt, New York Times'a verdiği röportajda, Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra 18 ay alkol tedavisi gördüğünü açıkladı.