Van’ın çarşı merkezinde çıkan ve daha sonra farklı yerlerde devam eden arazi meselesi kavgasında biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı.

Taş, sopa, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada R.K. (33) ağır yaralanırken, yoğun bakımda tedavi altına alınan R.K., sabaha karşı hayatını kaybetmişti.

Polisin araya girdiği ve üst üste silah seslerinin yükseldiği kavga, anbean görüntülendi.

Van'da 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kavga anı ViDEO



Sabah saatlerinde hastanenin morgu önünde toplanan büyük bir kalabalık tarafından R.K.’nın cenazesi alındı.