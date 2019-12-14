Van'da 1 PKK'lı terörist yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK üyesi 1 kişi yakalandı.

Mahkemeye çıkarılan terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu hakkında Van Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLA YAKALANDI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan 1 örgüt mensubuna yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası; 9 Aralık 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına örgüt mensubunun üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan örgüt mensubu hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” ifadelerine yer verildi.