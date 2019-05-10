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Van'da 103 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir minibüste arama yapıldı. Aramada 200 paket içerisinde 103 kilo 50 gram eroin yakalandı.

İHA | 10.05.2019 - 08:38..
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Van Emniyet Müdürlüğü "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüsle arama yaptı.

Van'da 103 kilo eroin ele geçirildi

103 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada, minibüsün arka kısmında bulunan 4 adet spor çanta içerisinde, 200 paket halinde toplam 103 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'da 103 kilo eroin ele geçirildi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.S.Ç. isimli şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Van polisi, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bugüne kadar yaptığı değişik operasyonlar sonucu toplam 2 ton 79 kilo 388 gram eroin maddesi ele geçirdi.

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