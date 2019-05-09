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Van’da 123 kilo eroin ele geçirildi

Evde çuvalların içerisine zulalanmış 123 kilo eroine ekipler el koyarken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 09.05.2019 - 10:19..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesindeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi.

Van’da 123 kilo eroin ele geçirildi

ARAMA KÖPEĞİ LİSA HEMEN BULDU

Narkotik madde arama köpeği Lisa’nın da katıldığı detaylı aramada; ikametin salon kısmında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış 120 paket halinde toplam 123 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van’da 123 kilo eroin ele geçirildi

Olayla ilgili F.K., V.K. ve C.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Van’da 123 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 123 kilo eroin ele geçirildi

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