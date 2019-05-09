Van’da 123 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesindeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi.
ARAMA KÖPEĞİ LİSA HEMEN BULDU
Narkotik madde arama köpeği Lisa’nın da katıldığı detaylı aramada; ikametin salon kısmında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış 120 paket halinde toplam 123 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili F.K., V.K. ve C.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.