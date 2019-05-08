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Van’da 126 kaçak göçmen yakalandı

Çoğunluğu Afganistan uyruklu mülteciler, İran sınırı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak için kaçak yollara başvurmaya devam ediyor.

İHA | 08.05.2019 - 12:10..
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Van'ın Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, il merkezinden Erciş ilçesine kamyonun kasasında taşımak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı alındı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli aracı Van-Erciş karayolu üzeri Tuşba ilçesi Gedikbulak Mahallesi yol ayrımında durdurdu.

75'İ AFGANİSTAN UYRUKLU

Kamyonda yapılan kontrol ve aramada, kasa kısmında ülkemize yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 75’i Afganistan, 51’i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 126 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak yakalanan 126 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Van’da 126 kaçak göçmen yakalandı

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