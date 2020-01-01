Van'da 14 yaşındaki kayıp çocuğun cesedi bulundu

Antalya’da bir iş yerinden 50 bin lira değerinde 5 bin 337 paket sigara çalan 2 şüpheli yakalandı.

Haluk Levent, hastanede tedavi olan küçük hayranları Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi.

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Sakarya'da bir ilk: Boy uzatma ameliyatı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ilke imza atılarak bölgede ilk kez manyetik uzayabilen çivi ile İstanbul’dan, Sakarya’ya gelen hastaya boy uzatma ameliyatı gerçekleştirildi.