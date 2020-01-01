Van'da 14 yaşındaki kayıp çocuğun cesedi bulundu

Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde evden çıktıktan sonra uzun süre dönmeyen 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
3 KİLOMETRE UZAKLIKTA ORTAYA ÇIKTI
Bölgeye gelen ekipler, mahallenin 3 kilometre kuzeyindeki Akarsu mevkisinde bir çocuk cesedi buldu. Ekipler yaptıkları incelemede cesedin 14 yaşındaki Taşdeniz'e ait olduğunu belirledi.
YÜZÜ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
Vahşi hayvanlar tarafından boğulup, yüzünün parçalandığı üzerinde durulan Taşdeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayı duyup hastaneye gelen çocuğun yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.