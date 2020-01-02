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Van'da 14 yaşındaki Serkan'ın öldürülmesi aydınlanıyor

Van'ın Erciş ilçesinde, bir arazide boğazı kesilmiş şekilde cansız bedenine ulaşılan Serkan Taşdeniz'i (14) bıçaklayarak öldüren yaşıtları 3 şüpheli suçlarını itiraf etti.

DHA | 02.01.2020 - 14:39..
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Van'ın Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi kırsalında boş arazide önceki gün vatandaşlar bir çocuğun kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüzü parçalandığı için tanınmayacak haldeki cesedin, yapılan araştırmada, evinden 6 saat önce çıkan Serkan Taşdeniz'e ait olduğu saptandı.

OTOPSİ  RAPORU CİNAYET DEDİ

Vahşi hayvanlar tarafından boğulup, yüzünün parçalandığı üzerinde durulan Taşdeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ancak burada yapılan otopside, Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ve boğazının bıçakla kesildiği saptandı.

3 ŞÜPHELİ ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, aynı mahallede oturan, Serkan Taşdeniz ile yaşıt olan C.K., İ.T. ve H.İ.G.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, ayrı ayrı yapılan çapraz sorguda suçlarını itiraf etti.

ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Sorguda, şüphelilerden C.K.'nin evinin önünde saman boşaltırken, daha önce kavga ettiği Serkan Taşdeniz'in yanına gelip sopayla vurduğu, ardından grup olarak olay yerine gittikleri ortaya çıktı. Burada Serkan Taşdeniz ve C.K.'nin kavga ettiği, İ.T.'nin Taşdeniz'i tuttuğu, C.K.'nin de bıçakladıktan sonra 3 şüphelinin kaçarak, evlerine gittikleri saptandı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı ile şüpheli avukatları huzurunda yer gösterme işleminin yapıldığı belirtilirken, suç aleti bıçağın da arazide bulunduğu ifade edildi.

Serkan Taşdeniz'in cenazesi, dün akşam saatlerinde güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Sorguları tamamlanan C.K., İ.T. ve H.İ.G. ise adliyeye sevk edildi.

14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede -1

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