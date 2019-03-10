Van’da 14 yerleşim yerine ulaşım durdu

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 2, Başkale’de 11 ve Gevaş ilçesinde ise 1 olmak üzere 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da eksi 4, Muş’ta eksi 4, Bitlis’te eksi 6 ve Hakkâri’de ise eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van, Hakkâri, Muş’ta 8 ve Bitlis’te ise 5 derece olması beklenmektedir. Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.