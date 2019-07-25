Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

İngiltere’nin yaşayan en büyük bilim insanı James Lovelock, robotların 80 yıl içerisinde dünyayı idare edebileceklerini iddia etti.

Narkotik madde arama köpeği Alfa ile yapılan detaylı aramada, uyuşturucular aracın bagajında bulunan 10 koli içerisinden çıktı.

3

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak PKK bölücü terör örgütüne ait hedefler etkili şekilde vurulurken, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.