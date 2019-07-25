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Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik madde arama köpeği Alfa ile yapılan detaylı aramada, uyuşturucular aracın bagajında bulunan 10 koli içerisinden çıktı.

İHA | 25.07.2019 - 09:35..
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Van’ın İpekyolu ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 35 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi.

BAGAJDAN 151 KİLO EROİN ÇIKTI

Narkotik madde arama köpeği Alfa ile yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 10 koli içerisinde 300 paket halinde toplam 151 kilo 770 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü O.K. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

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