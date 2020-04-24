Van'da 17 bin 500 paket kaçak sigaraya en konuldu

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.
Kontrolde şüphe üzerine durdurulan araç, ekipler tarafından arandı.
17 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU
Aramada, araçta yurda yasa dışı yollara sokulduğu belirlenen 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri, koronavirüs nedeniyle ele geçirdikleri sigaralarla "evde kal" yazısı yazarak, uyarıda bulundu.