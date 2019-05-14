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Van’da 18 bin 775 adet fişek ele geçirildi

Ekiplerce takibe alınan 21 plaka sayılı araçta, şüphelilerin kolileri indirdikleri esnada arama yapıldı.

İHA | 14.05.2019 - 10:02..
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Erdem Sokak üzerinde ikamet eden M.K. isimli şahsa, Diyarbakır’da av bayii işletmeciliği yapan A.A. ve R.İ. isimli şahıslar tarafından 21 plaka sayılı araçla fişek getirileceği ve fişeklerin de H.T. isimli şahsa satılacağı bilgisi alındığı belirtildi.

TAKİBE ALINAN ARAÇTAN BİNLERCE FİŞEK ÇIKTI

Açıklamada, “Görevlilerimizce Bitlis - Van karayolu üzerinde ilimize seyir halinde iken takibe alınan 21 plaka sayılı aracın M.K.’nın ikamet adresinde şahısların araçtan kolileri indirdikleri esnada arama yapıldı. Aramada 18 bin 250 adet 9.19 mm ve 525 adet 7.65 mm çaplarında olmak üzere toplam 18 bin 775 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen fişeklerle ilgili M.K., A.A., R.İ. ve H.T. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

Van’da 18 bin 775 adet fişek ele geçirildi

Van’da 18 bin 775 adet fişek ele geçirildi

Van’da 18 bin 775 adet fişek ele geçirildi

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