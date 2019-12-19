Van’da 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

2 ADET ROKETATAR BULUNDU

Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi Kaçit Mahallesi Körüklü Deresi kırsalında, 18 Aralık 2019 tarihinde Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon esnasında 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” denildi.



