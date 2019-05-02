Van’da 2 terörist yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi ve kırsal alanında 1 Mayıs günü Şehit Jandarma Er Bülent İlhan Operasyonu düzenlendi.

2 TERÖRİST YAKALANDI

Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma’’ suçundan 2 ayrı yakalama kaydı bulunan M.K.K. ile “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 2 ve “uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet” suçundan bir yakalama kaydı bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan teröristlerden birinin 2 Temmuz 2012 tarihinde Van il merkezinde Polis Memuru Murat Dilmaç’ın şehit edilmesi eyleminde yer aldığı anlaşıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.









