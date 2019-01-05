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Van’da 21 kilo eroin ele geçirildi

Merkez Edremit ilçesine hafif ticari kamyonete yapılan aramada, 21 kilo gram eroin ele geçirildi.

İHA | 05.01.2019 - 04:01..
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Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yaptı.

Van’da 21 kilo eroin ele geçirildi

"ŞİLA" YİNE BULDU

Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın doğal boşluklarına zulalanmış 40 paket halinde toplam 21 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınan H.A. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van’da 21 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 21 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 21 kilo eroin ele geçirildi

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