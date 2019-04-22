Van’da 261 kaçak göçmen yakalandı

Ekiplerin, il ve ilçelerinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

4 METRUK BİNADA ARAMA YAPILDI

Bu çalışmalar kapsamında alınan bir ihbarların değerlendirilmesi sonucu, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından müşterek çalışmalar sonucu İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan 2. Sokak’ta 3, Hisar 1 Sokak 1. üzerinde bulunan 4 metruk binada arama yapıldı.

261 GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan aramalarda; yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 207 Afganistan, 52 Pakistan, 1 Bangladeş ve 1 Srilanka uyruklu olmak üzere toplam 261 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirilerek verilen yemek sonrası, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.





