Van’da 3 kilo metamfetamin yakalandı

Beylikdüzü’nde bir kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal bir karar aldı.

İstifa eden işçi yıllık izin ücretini alabilecek

Bazı kişilerin belediye meclis üyeliğine adaylıklarının reddedilmesi üzerine başlatılan protestolarda gözaltı sayısı artıyor.

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Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

"Tatile çıktı, rakı içti, meze yedi, güneşte gözünü kıstı." Böyle yaptıkça kaybediyorsunuz, hala anlamadınız mı?