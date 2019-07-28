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Van’da 3 kilo metamfetamin yakalandı

Yol kontrolleri sırasında durdurulan otomobilde 3 kilo 425 gram uyuşturucu madde bulundu, sürücü tutuklandı.

AA | 28.07.2019 - 11:22..
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Uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine R.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.

3 KİLO UYUŞTURUCU POLİSE TAKILDI

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 7 paket halinde 3 kilo 425 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan R.A, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Van’da 3 kilo metamfetamin yakalandı

Van’da 3 kilo metamfetamin yakalandı

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