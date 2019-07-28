Van’da 3 kilo metamfetamin yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine R.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.
3 KİLO UYUŞTURUCU POLİSE TAKILDI
Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 7 paket halinde 3 kilo 425 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan R.A, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.