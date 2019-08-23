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Van'da 342 kilo eroin ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından şüpheli bulunduğu için durdurulan minibüste 342 kilo eroin bulundu. Operasyon sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

AA | 23.08.2019 - 09:57..
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Uyuşturucuya karşı savaş açan ekipler, Türkiye genelinde operasyonlar ve arama çalışmaları gerçekleştiriyor.

MİNİBÜS DURDURULDU

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine D.B. yönetimindeki minibüsü durdurdu.

Van'da 342 kilo eroin ele geçirildi

342 KİLO EROİN BULUNDU

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada minibüsün bagajındaki çuvallarda 342 kilo 700 gram eroin bulundu.

8 AYDA 4 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Sürücü D.B. gözaltına alındı. Bu arada, Van'da 8 ayda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4 ton uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

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