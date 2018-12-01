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Van’da 40 kilo eroin ele geçirildi

Merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri, narkotik köpeği Şila ile birlikte düzenledikleri operasyonda kamyometin şasesinde zulalanmış 39 kilo 960 gram eroin ele geçirdi.

İHA | 01.12.2018 - 07:40..
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Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 23 plaka sayılı kamyonette arama yapıldı.

Van’da 40 kilo eroin ele geçirildi

"ŞİLA" YİNE YAKALADI

Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada kamyonetin şasesine zulalanmış 88 paket halinde toplam 39 kilo 960 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van’da 40 kilo eroin ele geçirildi

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.B. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Van’da 40 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 40 kilo eroin ele geçirildi




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