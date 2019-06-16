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Van'da 48 kilo gram toz esrar ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonda 48 kilo 565 gram toz esrar yakalandı. Operasyonda bir kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İHA | 16.06.2019 - 09:42..
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesi Çakınlı Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi.

Van'da 48 kilo gram toz esrar ele geçirildi

Van'da 48 kilo gram toz esrar ele geçirildi ViDEO

48 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı detaylı aramada, araç içerisinde bulunan 2 adet çuvalda 41 paket halinde toplam 48 kilo 565 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Van'da 48 kilo gram toz esrar ele geçirildi

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan E.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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