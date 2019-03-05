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Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji ise buzlanma ve çığ uyarısı yaptı.

İHA | 05.03.2019 - 10:06..
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Van’da etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 9, Başkale’de 13, Çaldıran’da 8, Çatak’ta 4, Erciş’te 1, Gürpınar’da 17 ve Muradiye ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

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