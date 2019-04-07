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Van’da 69 kaçak göçmen yakalandı

Göçmenleri taşıyan organizatörlere 9 bin 389 TL, araçlara ise 5 bin 330 TL para cezası kesildi.

İHA | 07.04.2019 - 16:32..
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Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ile Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van-Erciş karayolu üzerinde ortak uygulama yaptı.

Yol emniyet ve kontrol devriyesi olduğunu fark eden 04 D 5633 plakalı minibüs sürücüsü Ç.E., araçta bulunan göçmenleri Karahan Mahallesi yakınlarında indirdi.

Van’da 69 kaçak göçmen yakalandı

Göçmenleri indirdikten sonra kaçmaya çalışan Ç.E. ile araçtan indirilen 41 Afgan göçmen yakalandı.

Van’da 69 kaçak göçmen yakalandı

CEZA KESİLDİ

Jandarma tarafından yapılan takip sonucu durdurulan 65 AAH 276 plakalı minibüste yapılan aramada ise yurda kaçak yollarla giren 28 Afgan göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüleri Ç.E. ile T.K. hakkında tahkikat başlatılarak, sürücülere 9 bin 389 TL, araçlara ise 5 bin 330 TL para cezası kesildiği ifade edildi.

Van’da 69 kaçak göçmen yakalandı

Van’da 69 kaçak göçmen yakalandı

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