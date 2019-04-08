Van’da 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Karpuzalanı Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurdukları bir minibüste arama yaptı.

7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA

Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen toplam 7 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi.

İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili H.K. ve L.K. isimli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.