taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.629
Euro
6.32435
Altın
1297.82
Borsa
98783.36
Gram Altın
234.919

Van’da 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir minibüste 7 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

İHA | 08.04.2019 - 09:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Karpuzalanı Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurdukları bir minibüste arama yaptı.

Van’da 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA

Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen toplam 7 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili H.K. ve L.K. isimli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

44
Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

91
ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

64
ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

20
Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

62
Hadise yine iddialı

Hadise yine iddialı

11
Kılıçdaroğlu'dan Akşener'e teşekkür ziyareti

Kılıçdaroğlu'dan Akşener'e teşekkür ziyareti

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir