Van'da 72 kilogram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

72 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda, il merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. İkamette narkotik köpeği Zeyna ile yapılan arama neticesinde, 140 paket halinde 72 kilo 90 gram eroin maddesi ele geçirildi.

2018'DE 6 TON EROİN

2018 yılında Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ton eroin ele geçirilerek rekor kırılmış olup, 2019 yılında da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılık ve azimle devam edeceği belirtildi.