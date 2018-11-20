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Van'da 8 kilo esrar termosifondan çıktı

Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobil bagajında iki termosifona yerleştirilmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı bulundu.

AA | 20.11.2018 - 10:45..
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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar- Başkale kara yolunda oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları Ö.A'nın kullandığı otomobilde arama yaptı.

Van'da 8 kilo esrar termosifondan çıktı

8 KİLO AFYON SAKIZI ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajındaki iki termosifonun içerisine gizlenmiş 108 paket halinde 54 kilo 800 gram eroin ile 11 paket halinde 8 kilo 490 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Sürücü Ö.A. ile yanındaki M.P. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Van'da 8 kilo esrar termosifondan çıktı

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