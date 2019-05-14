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Van'da 9 erkek cesedi bulundu

Başkale ilçesinin İran sınırında, kaçak göçmenlere ait olduğu tespit edilen 9 erkek cesedi bulundu.

İHA | 14.05.2019 - 00:18..
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Başkale ilçesine bağlı Kaşkol Mahallesi Sarıova Dağı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından Türkiye-İran sınırında yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği değerlendirilen 8 erkek cesedi bulundu.

Van'da 9 erkek cesedi bulundu

İKİSİ PAKİSTAN UYRUKLU

Ölenlerden 2’sinin Pakistan uyruklu olduğu, diğer 6’sının ise henüz kimliklerinin tespit edilemediği belirtildi. Donarak öldükleri tahmin edilen şahısların cesetleri, cumhuriyet başsavcısının talimatıyla ön otopsi için Başkale Devlet Hastanesine ve ardından Van Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Van'da 9 erkek cesedi bulundu

BİR KAÇAK GÖÇMEN CESEDİ DAHA BULUNDU

Öte yandan, Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde göçmen cesedi olduğu ihbarı üzerine Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte bölgede yapılan kontrolde Pakistan uyruklu bir erkek cesedi bulundu. Cesedin otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Her iki olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van'da 9 erkek cesedi bulundu

Van'da 9 erkek cesedi bulundu

Van'da 9 erkek cesedi bulundu

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