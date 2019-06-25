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Van'da aileler arasında arazi kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Şans eseri karşılaşan iki ailenin kavgasında, yaralananlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

DHA | 25.06.2019 - 20:22..
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Van'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan iki aile birbiriyle karşılaşınca olay çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Büyükşehir Belediye Garajı önünde devam eden bıçaklı ve silahlı kavgada, iki aileden 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Van'da aileler arasında arazi kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Van'da aileler arasında arazi kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Van'da aileler arasında arazi kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Van'da aileler arasında arazi kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Van'da aileler arasında arazi kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

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