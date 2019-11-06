Van-Erciş karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan akaryakıt alan aracın, LPG tüpü tapladı. Araç yanmaya başlayınca istasyon çalışanları ve itfaiye yangına müdahale etti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen LPG’li araç, yakıt aldıktan sonra bir anda patladı. Paniğe neden olan patlamaya ilk müdahaleyi benzin istasyonu çalışanları yaparken, itfaiyeye haber verildi.

Van'da akaryakıt istasyonunda bir aracın LPG tüpü patladı VİDEO



ZAMANINDA MÜDAHALE FACİAYI ÖNLEDİ

İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, aracın arka koltuğunda bulunan piknik tüpü patlamadan söndürüldü.

Araca köpüklü suyla müdahale eden ekipler, olası facianın da önüne geçti. Sürücünün hafif yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.