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Van'da alışveriş festivali

Kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla, bu yıl 5'incisi düzenlenen Van Alışveriş Festivali başladı.

DHA | 15.03.2019 - 16:22..
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Van’da düzenlenen 5. Shopping Fest, kortej yürüyüşü ve sokak gösterileriyle start aldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentin prestijini artıran festivale bu yıl yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Beşyol Meydanı'ndaki Valilik bahçesi önünde başlayan yürüyüşe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de katıldı.

Van'da alışveriş festivali

FESTİVALDE BİSİKLET VE PATEN ŞOV

Açılışa yoğun ilgi gösteren vatandaşlara, Shopping Fest logolu atkı dağıtıldı, halk oyunları ve sokak gösterileri yapıldı. İpekyolu Belediyesi sporcularının yaptığı bisiklet ve paten şovları nefesleri kesti. Vali Bilmez, gösteri yapan sporcuları ilgiyle izledi.

Van'da alışveriş festivali

'TURİSLERLE YAKINDAN İLGİLENMELİYİZ'

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez;

"Özellikle başta İran olmak üzere komşu ülkelerden ve Türkiye'nin değişik kentlerinden bu festival boyunca ciddi anlamda bir misafir beklemekteyiz. 15 gün boyunca her akşam konser ve gösterilerimiz olacak. Vanımıza gelen misafirleri en güzel şekilde eğlendirerek hoş bir zaman geçirmelerine katkı sunacağız. Bu güzelliğe bütün Vanlıların katkı sunmalarını bekliyorum." açıklamalarında bulundu.

Van'da alışveriş festivali

Van'da alışveriş festivali

Van'da alışveriş festivali

Van'da alışveriş festivali

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