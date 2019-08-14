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Van'da ambulans ile otomobil çarpıştı

Ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

DHA | 14.08.2019 - 22:43..
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Van'ın Erciş ilçesi Uncular Mahallesi yakınlarında  bugün akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

İlyas Aksoy yönetimindeki 65 EP 210 plakalı ambulans, hastaneye giderken Hüseyin Aydın yönetimindeki 17 AAR 948 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan sürücü ve 2 sağlık personeli ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da ambulans ile otomobil çarpıştı

Van'da ambulans ile otomobil çarpıştı

Van'da ambulans ile otomobil çarpıştı

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