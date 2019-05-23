taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1453
Euro
6.8666
Altın
1275.03
Borsa
83675.33
Gram Altın
251.811

Van'da aracın yan döşemesinde 75 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine aracın yan döşemeleri içerisinde zulalanmış 75 kilo 640 gram eroin bulundu.

İHA | 23.05.2019 - 09:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 25 plakalı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi.

Van'da aracın yan döşemesinde 75 kilo eroin ele geçirildi

75 KİLO EROİN

Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın yan döşemeleri içerisine zulalanmış 145 paket halinde toplam 75 kilo 640 gram eroin maddesi ele geçirildi. A.B. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Van'da aracın yan döşemesinde 75 kilo eroin ele geçirildi

BUGÜNE KADAR 2 TON ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar toplam 2 ton 512 kilo 776 gram, geçen yılın aynı döneminde ise 2 ton 196 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Van'da aracın yan döşemesinde 75 kilo eroin ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

31
Hazal Kaya: Hamileyim

Hazal Kaya: Hamileyim

33
ABD'den Orta Doğu'ya 10 bin asker gönderme planı

ABD'den Orta Doğu'ya 10 bin asker gönderme planı

103
Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

22
Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

49
Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyorum

Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyorum

97
İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir