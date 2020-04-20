taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9489
Euro
7.5575
Altın
1701.24
Borsa
98945.88
Gram Altın
378.592
Bitcoin
49293.5

Van'da aynı aileden 10 kişi koronavirüsü atlattı

Koronavirüs tedavisi sonucu sağlığına kavuşan 10 kişi, sağlık görevlilerin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Van'da aynı aileden 10 kişi koronavirüsü atlattı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan bir ailede bulunan 10 kişide, koronavirüs tespit edildi.

Hastalar daha sonra Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı.

VİRÜSÜ ATLATIP TABURCU OLDULAR

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan 10 kişi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde çiçeklerle taburcu edildi. Hastalardan 2 çocuğa da çeşitli hediyeler verildi.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe hastanesinde tedavisi tamamlanan 10 hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Van'da aynı aileden 10 kişi koronavirüsü atlattı

Van'da aynı aileden 10 kişi koronavirüsü atlattı

Van'da aynı aileden 10 kişi koronavirüsü atlattı

Van'da aynı aileden 10 kişi koronavirüsü atlattı

İlginizi Çekebilir
E-5’te trafik yoğunluğu
İki günlük sokağa çıkma yasağının sonrasında ilk mesai günü oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti.
Denizli'de 3 bin 700 litre kaçak mazot ele geçirildi
Bir kamyonette arama yapan polis ekipleri, 3 bin 700 litre kaçak mazot ile yakalanan A.C.'yi, gözaltına aldı.
Manisa'da, 87 yaşında koronayı yendiler, umut oldular
Koronavirüs tedavisi gören 87 yaşındaki iki erkek hasta tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu oldu.
Edirne'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye ceza
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişi ile 1 görevliye, 'kumar oynamak' ve 'sosyal mesafe' kuralına uymamaktan toplam 26 bin 430 lira ceza kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
421
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
189
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
242
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
244
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
232
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
755
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir