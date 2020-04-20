Van'da aynı aileden 10 kişi koronavirüsü atlattı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan bir ailede bulunan 10 kişide, koronavirüs tespit edildi.
Hastalar daha sonra Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı.
VİRÜSÜ ATLATIP TABURCU OLDULAR
Tedavinin ardından sağlığına kavuşan 10 kişi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde çiçeklerle taburcu edildi. Hastalardan 2 çocuğa da çeşitli hediyeler verildi.
İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe hastanesinde tedavisi tamamlanan 10 hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.