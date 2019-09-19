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Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

Verimli geçen bal sezonunun ardından şükür duasına çıkıldığı sırada bir anda arılar etrafı sardı.

DHA | 19.09.2019 - 18:19..
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Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bölgeler olan Van ve çevresinde, geçen yıl sezon verimsiz geçti.

Bununla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan arıcılarla Bahçesaray ilçesinde bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunuldu.

BAL DUASI

Arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağladı. Bu yıl da aynı şeylerin yaşanmaması için toplanan arıcılar, haziran ayı başlarında sezonu açarken, bereketli olması için 'bal' duasına çıktı.

ŞÜKÜR DUASI

Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, bugün de 'şükür duası' yapmak istedi.

Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

Şükür duasına Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer, Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, Arıcılar Derneği Başkanı Halil Tandoğan ve bazı arıcılar katıldı.

Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

100 METRE UZAKLAŞTILAR

Üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, dua okuduğu sırada arıların saldırısı da başladı. Bir anda teleşa kapılan ve üzerinde arıcı kıyafeti bulunan Kaymakam Öztabak'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri sağa sola kaçtı. Protokol üyeleri ve arıcılar, yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştı, tören de burada sürdü. Yapılan duanın ardından katılanlara kovanlardan bal çıkarılarak ikram edildi.

Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

Van'da bal sezonu için şükür duasında arı saldırısı

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