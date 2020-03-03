Van'da bir minibüste 37 kilo 780 gram uyuşturucu bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine 04 plaka sayılı bir minibüste arama yapıldı.

37 KİLO 780 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette 74 paket halinde toplam 37 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü H.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.” denildi.