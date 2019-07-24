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Van'da biri gri kategoride 2 terörist teslim oldu

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, biri gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist, ikna edilerek yakalandı.

DHA | 24.07.2019 - 16:40..
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Van il Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

GRİ KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

Van Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, BTÖ mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, biri gri kategoride olmak üzere 2 BTÖ mensubunun, 21 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

Van'da biri gri kategoride 2 terörist teslim oldu

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