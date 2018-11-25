Van'da bulunan iskeletinin sırrı ABD'de çözüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığ'nın izniyle, Urartu Kralı II. Sarduri tarafından milattan önce 750 yılında yaptırılan Çavuştepe Kalesi'nde başlatılan kazı çalışmalarında tespit edilen nekropol alanı, buluntularıyla arkeologları heyecanlandırıyor.

KADIN VE ERKEĞE AİT İSKELET

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve bilimsel alanda ilk olduğu belirtilen, Urartular döneminde yaşamış kadın ve erkeğe ait iskeletin yaşı tespit edildi.

Kazı ekibinin iskeletlerden aldığı karbon örneklerinin Amerika'daki laboratuvarlarda yapılan incelemesinde, eş oldukları değerlendirilen kadın ve erkeğin milattan önce 659-650 yıllarında gömüldüğü belirlendi.

ÖNEMLİ BULUNTU

Erkeğin göğsü üzerinde akikten yapılan ve mitolojik yaratık üzerinde tanrı figürünün yer aldığı mühür ve alt kısmında da üzeri bronzla süslenmiş deri kemerin bulunduğunu anlatan Rafet Çavuşoğlu, Çavuştepe nekropolünde ortaya çıkarılan aile mezarın da çok önemli buluntular içerdiğini bildirdi.

2 BİN 777 YILLIK İSKELETLER

Rafet Çavusşoğlu, "Amerika'da karbon analizlerini yaptırdık. Yaşlandırma analizleriyle bireylerin 2 bin 777 yıl önce (milattan önce 659-650) gömüldükleri sonucu ortaya çıktı. Bu önemli bir bilgidir. Urartu'nun ikinci Rusa dönemi diye adlandırdığımız bölümüne tekabül ediyor. Bu bulgular bize kadın ve erkeğin önemli bir kişi olduğunu gösteriyor. Erkekte mührün bulunması, bol zengin takıların iskelet üzerinde ele geçmesi soylu olduklarının göstergesidir" diye konuştu.

"URARTU MEZAR GÖMME GELENEĞİNE BENZİYOR"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz da yüzey toprağının 1,3 metre derinliğinde buldukları mezarın, dört sıralı sal taşlarıyla desteklendiğini, üstünün de odunlarla kapatıldığını kaydetti. Yılmaz, bu bilgilerin Urartu mezar mimarisi ve ölü gömme geleneği açısından bir ilk olduğunu vurguladı.