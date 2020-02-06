taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9882
Euro
6.5931
Altın
1561.57
Borsa
123251.36
Gram Altın
300.353
Bitcoin
57240.54

Van'da çığ felaketi: Can kaybı 39'a yükseldi

Van'da çığ altında kalanlar için arama çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

AA | 06.02.2020 - 12:18..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düştü.

Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı. 33 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Akşam saatlerinde ara verilen kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgede önce alan taraması yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü. Kurtarma ekipleri bir kişinin cansız bedenine daha ulaştı.

Böylece ilk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 39'a yükseldi.

Van'da çığ felaketi: Can kaybı 39'a yükseldi

75 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Hastaneye kaldırılan 75 yaralının tedavilerine ise devam ediliyor. Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, "Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Bu 75 kişiden, hastanemizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızdan ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlanmakta, onun dışında genel olarak bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ağır ve ciddi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir
Şehitler memleketlerine uğurlandı
Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan 11 jandarma personeli, 7 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli ile Hakkari'de kazada şehit düşen asker için tören düzenlendi.
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
Sabiha Gökçen'de meydana gelen gelen kaza öncesi kulenin, pilotu önceki 2 uçağın pisti pas geçtiği yönünde uyardığı öğrenildi.
İstanbul'da kar küreme araçları hazır bekliyor
Meteoroloji'nin yaptığı kar açıklamasının ardından İBB, belli noktalara kar küreme araçlarını yerleştirdi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de rejime yönelik askeri harekat sinyalinin ardından sınıra askeri sevkiyatlar, bugün de devam etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
309
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
260
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
48
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
51
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
104
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
128
Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu
Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu
146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir