Van'da çığ felaketi: Can kaybı 39'a yükseldi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düştü.

Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı. 33 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Akşam saatlerinde ara verilen kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgede önce alan taraması yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü. Kurtarma ekipleri bir kişinin cansız bedenine daha ulaştı.

Böylece ilk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 39'a yükseldi.

75 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Hastaneye kaldırılan 75 yaralının tedavilerine ise devam ediliyor. Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, "Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Bu 75 kişiden, hastanemizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızdan ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlanmakta, onun dışında genel olarak bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ağır ve ciddi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.