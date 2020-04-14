taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.789
Euro
7.4301
Altın
1719.39
Borsa
98110.46
Gram Altın
375.656
Bitcoin
46540.37

Van'da 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı

Korona nedeniyle polis ekiplerince düzenlenen operasyonda dilencilik yapan kişilere, kuralları ihlal ettikleri için yasal işlem uygulandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van'da 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında emniyet güçleri cadde ve sokakta denetimleri sıklaştırdı.

Van'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ YAKALANDI

Trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde, koronavirüs salgınından dolayı hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kişilere operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4’ü çocuk 9 kişi yakalanırken, bu şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu gereği ve sosyal mesafeyi de korumadıkları için tutanak tutularak yasal işlem uygulandı.

Van'da 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı

"DUYGU İSTİSMARCILARINA GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

Duygu istismarcılarına göz açtırmamak için operasyonların devam edeceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, “Bizler Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Bilindiği üzere koronavirüs dolayısıyla izolasyonun had safhada olması gereken bir dönem. Ne yazık ki dilenciliği meslek haline getirmiş kişiler halen sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymadan mesleklerini yapıyor. Bizler de bu duygu istismarcılarına göz açtırmamak için alanda çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan ricamız, bu kişilere lütfen bağışta bulunmasınlar ve bu kişiler sürekli hareket halinde oldukları için size hastalık bulaştırabilirler." dedi.

Van'da 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı

Van'da 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı

İlginizi Çekebilir
Ordu'da 80 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi
Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki yaşlı kadın sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Robin Hood bu kez Kayseri'de borçları ödedi
Türkiye'nin birçok yerinde kendini 'Robin Hood' olarak tanıtan ve mahallelinin bakkallara olan borcunu ödeyen hayırsever, bu kez Kayseri'de ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı paylaştı.
Antalya'da uyuşturucu bağımlısı, babasını bıçakladı
Cengiz B. isimli şahıs, uyuşturucu almasına izin vermeyen babasını karnından bıçaklayarak kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
936
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
616
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
262
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
263
Yasmin Erbil'den karantina dansı
Yasmin Erbil'den karantina dansı
174
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
530
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
343
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir