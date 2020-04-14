Van'da 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında emniyet güçleri cadde ve sokakta denetimleri sıklaştırdı.

Van'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ YAKALANDI

Trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde, koronavirüs salgınından dolayı hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kişilere operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4’ü çocuk 9 kişi yakalanırken, bu şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu gereği ve sosyal mesafeyi de korumadıkları için tutanak tutularak yasal işlem uygulandı.

"DUYGU İSTİSMARCILARINA GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

Duygu istismarcılarına göz açtırmamak için operasyonların devam edeceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, “Bizler Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Bilindiği üzere koronavirüs dolayısıyla izolasyonun had safhada olması gereken bir dönem. Ne yazık ki dilenciliği meslek haline getirmiş kişiler halen sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymadan mesleklerini yapıyor. Bizler de bu duygu istismarcılarına göz açtırmamak için alanda çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan ricamız, bu kişilere lütfen bağışta bulunmasınlar ve bu kişiler sürekli hareket halinde oldukları için size hastalık bulaştırabilirler." dedi.