Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı insanlar önlem almaya devam ediyor.

Türkiye'de de vakaların görülmesi nedeniyle vatandaşlar tedbirli davranıyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI ŞERİT ÖNLEMİ

Salgına karşı eczacılar, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metrelik mesafeye uyulması için tedbirler aldı.

Van'da eczacı, vatandaşlarla çalışanlar arasına bir metre mesafe oluşturmak için şerit çekti.

Van'da eczaneye 1 metre şerit çekildi ViDEO

"TULUM VE GÖZLÜK İLE HİZMET VEREBİLİRİZ"

Eczacı Osman Karakoç, her türlü tedbiri aldıklarını belirtirken, "Hasta ile olan 1, 1,5 metre mesafeyi de bu çektiğimiz şerit ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu virüsün çok fazla yayılması durumda bu mesafeyi artırarak çalışanlarımız ile birlikte tulum giyerek ve gözlük takarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. İnşallah yayılmaz diye düşünüyoruz."dedi.

"LÜTFEN DIŞARI ÇIKMAYALIM, KURALLARA UYALIM"

Salgına karşı önlemler alınması gerektiğini belirten Karakoç, kronik hasların ve yaşlıların evden çıkmamaları gerektiğini belirterek, "Eczanemize gelenlere baktığımızda maalesef 75 yaşındaki teyzemiz sadece el kremi almak için çıkmış evden. Yaşlı bir amcamız evde sıkılmış çarşıya gezmeye gelmiş. Biz de buradan uyarımızı yapalım özellikle kronik hastalar ve yaşlılarımız mecburi olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Virüsün yayılmaması için elimizden ne geliyorsa yapalım ve Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını uygulayalım." dedi.