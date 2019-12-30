Van'da eksi 35 derecede vatan nöbeti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yurt dışında Pençe, yurt içinde Kıran ile PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Operasyonların yanı sıra, PKK mensuplarının İran'ın sınırındaki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek için de Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı'nda hakim tepelere, 7 üs bölgesi kuruldu.

MEHMETÇİK KUŞ UÇURTMUYOR

Bu üs bölgelerden biri olan 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde, son teknolojik silah ve ASELSAN'ın geliştirdiği termal kameralarla İran sınırında kuş uçurtulmuyor.

EKSİ 35 DERECEDE NÖBETTELER

Türkiye'de 9 Ocak 1990'dan bu yana, eksi 46 derece ile en düşük sıcaklık olan ve bugünlerde hava sıcaklığının geceleri eksi 35'e düştüğü Tendürek'te 2018 yılında kurulan üs bölgelerden biri olan Şamya Taşı'nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Komando Birlikleri, sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek tepelerle çevrili yanar dağa rağmen görevini sürdürüyor.

TERÖR SALDIRILARINA KARŞI ZIRHLI KULELER KURULDU

Aktif yanardağların püskürttüğü lavlarla oluşan siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor şartlarda izlenebildiği Tendürek'te görev yapan Çaldıran JÖH Komando Taburundaki birlikleri, artık teröristlere nefes aldırmıyor. Geçmiş yıllarla sık sık terör saldırılarının yaşandığı bölgede, olası saldırılara karşı artık zırhlı kuleler bulunuyor. Kulelerde ise ASELSAN'ın geliştirdiği gece ve gündüz görüşlü son teknoloji termal kameralar yer alıyor.

2 YILDIR BÖLGEDE ŞEHİT VERİLMEDİ, 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Üs bölgesinde 2 yıldır kullanılan son teknoloji silahlarla birlikte tek bir şehit bile verilmezken, 12 terörist de etkisiz hale getirildi. Zırhlı kulenin yanı sıra, bölgede üzerine son teknoloji termal kameraların monte edildiği ejder isimli zırhlı araçlar da bulunuyor. Kule ve ejder isimli zırhlı araca monte edilen termal kameralar ve keskin göz kameralarıyla da 7/24 gözetleme yapan komando birlikleri, tespit ettikleri terör hedeflerini hava harekatı desteğiyle ağır silahlarla ateş altına alıyor.





























