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Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

Van'da rüşvet karşılığında kaçak elektrik kullanılmasına izin veren elektrik dağıtım şirketi çalışanları ve elektriği kullanan şüphelilere operasyon yapıldı. 28 kişi gözaltına alındı.

DHA | 14.06.2019 - 11:11..
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, elektrik dağıtım şirketi çalışanları ve elektrik abonesi arasında rüşvet karşılığında kaçak elektrik kullanıldığı, cezai işlem uygulanmasının engellendiği, sayaçları yok ettikleri ve sayaç endeksini düşürerek kamuyu zarar uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

TEKNİK TAKİP 2 AY SÜRDÜ

2 ay süren teknik takip sonucu 30 şüpheliye yönelik Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda elektrik sayacı ve sayaç mührü ele geçirildi.

Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

Şüpheliler işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldığı belirtildi.

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