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Van'da eşini döverek kemiklerini kıran koca yakalandı

Dünya Kadınlar Günü'nde eşini döverek kemiklerini kıran koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 09.03.2020 - 16:41..
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Van'ın İpekyolu ilçesinde M.A., 8 Mart günü, kendisine şiddet uyguladığı, darbettiği ve bıçakla üzerine yürüdüğü kocası M.A.’dan şikayetçi oldu.

KABURGA VE ELMACIK KEMİKLERİNİ KIRDI

Şiddet gören kadının yapılan sağlık kontrolünde, elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu tespit edilirken, şikayetçi olduğu kocası hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini istedi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A., işlemlerin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı.

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