Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

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Merkel'in İstanbul'dan ayrılırken yaptığı paylaşım

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Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu

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Göztepe taraftarı yeni stada akın etti

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1 Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar hüzünlendirdi Depremzedeler için paketlenen malzemelerin içinden çıkan not kağıtları duygulandırdı.

2 Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret Akşener, Gökçe Mahallesi'nde kurulan bir çadırı ziyaret ederek, depremzedelerle görüştü.

3 27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü Rusya’da apartmanın penceresinden düşen 27 yaşındaki bir kadın ayağa kalkıp yürümeye devam etti. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

4 Caner Erkin'in yerine Rıdvan Yılmaz 11'de Caner Erkin, Beşiktaş'ın Göztepe ile oynayacağı maçta yedek soyunacak. 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, ilk kez Süper Lig mücadelesinde görev yapacak.

5 Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile bir araya geldi.

6 Merkel'den Türkçe mesaj Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel, veda ederken sosyal medya hesabı Instagram'dan "Allahaısmarladık" notuyla paylaşım yaptı.