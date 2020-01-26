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Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Çocuklarının ölüm haberini alan anne, sinir krizi geçirdi.

AA | 26.01.2020 - 16:20..
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Van'ın Erciş ilçesi Yukarıışıklı Mahallesi'nde anne Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Evden dumanların çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

3 VE 4 YAŞLARINDAKİ İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemelerde, yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne Gamze Yıldız, olayın ardından fenalık geçirdi.

Çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

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