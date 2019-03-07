Van'da evde ders çalışamayan öğrencilere okulda etüt

Atatürk Ortaokulu öğretmenleri, ev ziyaretleri sırasında bazı öğrencilerin, ders çalışamadığını fark etti.

Bunun üzerine okulun yöneticileriyle görüşen öğretmenler, okuldaki kütüphanede etüt ortamı oluşturarak öğrencilere, geç saatlere kadar ders çalışma imkânı sağladı.

Etüt sırasında öğrencilere ders konusunda yardımcı olan öğretmenler, etütten çıkan öğrencileri zorluk yaşamamaları için kendi araçları ile evlerine bırakıyor.





"ÖĞRENCİLER DE BİZ DE MEMNUNUZ"

Etütleri hafta içi her gün saat 17.00 ile 21.00 arasında yaptıklarını söyleyen öğretmenler, "45 dakika ders, 10 dakika ara şeklinde etütlerimizi yapıyoruz. Şu anda etütlere gelen 28 öğrencimiz var. Etüt bittikten sonra bir müdür yardımcımız ve 2 öğretmen arkadaşımız şahsi araçları ile öğrencilerimizi teker teker evlerine bırakıyor. Bu uygulamadan hem öğrenciler hem de öğrenci velileri memnun." dediler.



