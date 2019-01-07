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Van’da FETÖ'cü esnaflara operasyon: 8 gözaltı

FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerini Türkiye'de devam ettirebilmesi için bir araya gelen ve esnaf olduğu öğrenilen örgüt üyelerine operasyon yapıldı.

İHA | 07.01.2019 - 09:34..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Van’da yeni bir yapılanma içerisinde olduğu ve örgütsel faaliyetlerinin devam ettirilmesi amacıyla esnafların bir araya geldiklerinin tespit edildiği belirtildi.

8 ŞÜPHELİDEN 20 BİN DOLAR ÇIKTI

Açıklamada, "5 Ocak 2019 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan eş zamanlı operasyonda; A.Y., N.S.Y., S.D., Z.D., M.D., B.S., C.G. ve M.K. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; örgütün para akışına yönelik olarak kargo poşeti içerisinde 20 bin USD, 12 bin TL ve dijital materyaller içerisinde bulunan örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir.

Van’da FETÖ'cü esnaflara operasyon: 8 gözaltı


ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıslar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir." denildi.

Van’da FETÖ'cü esnaflara operasyon: 8 gözaltı

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